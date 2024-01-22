Варшава, 22 января, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Польские власти отказались от иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском 2010 года. Об этом стало известно 22 января.

Как заявили в польском МИД, глава ведомства Радослав Сикорскийпрекратил действие соглашения о намерениях от 10 октября 2023 года, подписанного тогдашними министром иностранных дел Збигневом Рау, главой подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем и адвокатом от компании Emmerson Consulting International Ltd Беном Эммерсоном, в котором заявлялось «о желании сотрудничества» по подготовке межгосударственной жалобы против России в ЕСПЧ в связи с авиакатастрофой с самолётом Ту-154М над аэропортом Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.

«В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила своё существование. Министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения», — говорится в заявлении польского МИД.

Авиакатастрофа с самолётом президента Польши Леха Качиньского произошла в аэропорту Смоленск-Северный, когда при заходе на посадку лайнер Ту-154 потерпел крушение. Погибли 96 человек.

Началось совместное российско-польское расследование крушения. Польские власти не согласились с заключением Международного авиационного комитета, заявившего, что катастрофа произошла по причине неквалифицированности экипажа, и назначили повторную экспертизу, комиссия по которой в течение нескольких лет не могла прийти ни к каким выводам. Впоследствии её представители обвинили в крушении российские власти, но не закончили при этом работу.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации повторной комиссии. Глава МВД страны Марчин Кервиньский заявил, что рапорт по итогам первого расследования подробно объяснил причины трагедии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем. Как сообщало ИА Регнум 15 декабря 2023 года, польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению. Об этом заявил журналистам замминистра национальной обороны Цезари Томчик.