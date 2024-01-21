Москва, 21 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему хищения денег с банковских карт россиян посредством переводов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через СБП по QR-коду», — рассказала Волк.

Если покупатель соглашается, ему присылают в мессенджер ссылку, которая ведёт на страницу с формой оплаты по QR-коду.

«Как только доверчивый покупатель подтверждает платёж, деньги отправляются на счёт мошенника»,— пояснила представитель силовиков.

Злоумышленник может действовать по такой схеме, если учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы (доступ к ним был получен без разрешения владельца — Прим. ред.), говорится в сообщении.

«Чтобы себя обезопасить, предлагаем следовать простым рекомендациям: общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях, не переходите по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина»,— призвала россиян Волк.

Она добавила, что не нужно сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом, а также стоит завести отдельную карту для онлайн-покупок на маркетплейсах и класть на неё ровно столько, сколько стоит предполагаемая покупка.

Как сообщало ИА Регнум, россияне могут столкнуться с новым видом мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники, предупредили в пресс-службе Банка России. Таким образом мошенники, войдя в доверие от имени близкого лица могут получить у жертвы информацию по картам и снять средства со счетов.