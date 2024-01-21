Донецк, 21 января, 2024, 06:22 — ИА Регнум. ВСУ за день лишились порядка 320 военнослужащих в боях на донецком направлении, сообщили 20 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Начальника пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев уточнил, что на данном участке фронта при поддержке артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Боевые столкновения произошли в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Также российские артиллеристы нанесли удары по личном составу и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад противника у Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР.

В результате атак ВС России потери среди украинских боевиков составили до 320 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены орудие Д-20, шесть пикапов и гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о прорыве Вооружёнными силами РФ обороны ВСУ на ряде участков под Донецком. По его словам, штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника. В результате операции противник потерял десятки человек убитыми и ранеными.

Ярославские десантники штурмом захватили опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска. Российские военные скрытно и незаметно атаковали опорник ВСУ с разных сторон. Бойцы выполнили поставленную задачу и улучшили положение подразделений ВС РФ по переднему краю, отметили в Минобороны.