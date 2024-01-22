Донецк, 22 января, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало кадры штурма 18 января подразделениями воздушно-десантных войск опорного пункта киевских боевиков при освобождении села Весёлое в Ясиноватском районе в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По информации военного ведомства, в ходе разведки и доразведки месторасположения противника с воздуха десантники обнаружили систему обороны, основные опорные пункты и огневые орудия в селе и на его подступах.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали российские штурмовые группы и предупреждали бойцов об огневых ударах боевиков, а также минировании путей продвижения.

«Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчётами FPV-дронов и огнём бронегрупп», — добавили в Минобороны.

После того, как противник был деморализован, а пункты управления разбиты, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм.

В итоге российские войска взяли под контроль Весёлое.

«Боевики бежали, бросив раненых и убитых. Часть украинцев сложила оружие и сдалась в плен», — добавили военные.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск был освобождён населённый пункт Весёлое. В Минобороны уточнили, что ВС РФ на данном направлении уничтожили свыше 260 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противника.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря 2023 года доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. Взятие Марьинки даёт возможности для дальнейших действий, уточнил глава Минобороны РФ.