Донецк, 22 января, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Сотрудники дирекции, работники выставки и участники форума «Родные — Любимые» вместе со всей страной выразили поддержку мирным жителям Донецкой Народной Республики, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Рамиль Ситдиков /Фотохост-агентство РИА Новости/ РИА Новости

На стенд региона в день, объявленный в ДНР днём траура после обстрела рынка со стороны ВСУ, принесли розы и открытки с искренними словами поддержки. Глава региона Денис Пушилин же представил кованую розу из осколков снарядов, которые прилетают по мирным городам.

«Это великая трагедия, о которой мы узнали. Донецк, моё сердце скорбит вместе с вами», — поделилась сотрудница стенда Ставропольского края Амина Ильмухамбетова.

Поддержку мирным жителям ДНР, пострадавшим при обстреле со стороны ВСУ, также выразила Наталья Аминева из Воронежа. «Выражаем слова поддержки всем жителям Донецкой Народной Республики. Мы знаем, что в этом регионе живут замечательные люди — крепкие настоящие герои… Мы семья волонтёров, мы помогаем ребятам, которые приехали из зоны СВО», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 21 января ВСУ нанесли комбинированный удар по Кировскому району Донецка, применив снаряды ствольной артиллерии 152 мм и 155 мм. В результате обстрела, по словам Дениса Пушилина, погибли 28 мирных жителей, ещё 30 человек получили ранения. Позднее глава региона объявил 22 января днём траура по жертвам украинской агрессии против мирного населения ДНР.

В Министерстве иностранных дел России обстрел Донецка со стороны ВСУ назвали варварским терактом, направленным против мирных жителей региона. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь также осудил удары ВСУ по Донецку, напомнив, что атаки против мирного населения являются неприемлемыми и противоречат международным гуманитарным правам.