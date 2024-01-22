* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 22 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Спасатели завершили операцию на месте крушения российского самолёта Falcon 10 в Афганистане, сообщила 22 января радиостанция Hurriyat в соцсети Х.

Кадр из видео

«Операция по спасению разбившегося российского самолёта в Бадахшане успешно завершена», — сообщило радио со ссылкой на Военно-воздушные силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Четверых выживших при крушении спасатели сегодня утром доставили в районный центр Куф-Аб.

Радиостанция Hurriyat опубликовала 22 января первые кадры с четырьмя мужчинами, оставшимися в живых после крушения самолёта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861663" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января экипаж следовавшего в Москву Falcon 10, на борту которого находились шесть человек, в том числе двое пассажиров, перестал выходить на связь. Он осуществлял медицинскую эвакуацию из Таиланда гражданки России Анны Евсюковой в сопровождении её мужа Анатолия.

Борт потерпел крушение после того, как пилот запросил поддержку в аэропорту Рамоса-Ариспе для посадки. Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что у них заканчивается топливо. Экипаж решил экстренно сесть в Таджикистане на аэродроме Куляб. В какой-то момент у самолёта отказали оба двигателя.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном.

Эксперты выдвинули версии, что отказ сразу двух двигателей мог произойти либо из-за плохого топлива, либо из-за нарушений правил высоты полёта.

По факту катастрофы возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о подробностях и причинах крушения.