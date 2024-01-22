Чита, 22 января, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае мужчине вынесли приговор за публичные призывы к терроризму. Решение принял Второй Восточный военный суд. Об этом 22 января сообщили в судебной инстанции.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

На скамье подсудимых оказался Алексей Шибаев.

«Шибаев, используя сеть интернет, размещал текстовые публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению террористических актов и оправдывающие терроризм», ― говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

В судебной инстанции уточнили, что подсудимый пытался побудить граждан осуществлять теракты и публично заявить о признании идеологии и практики терроризма правильными.

Суд назначил Шибаеву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на срок три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января суд приговорил 26-летнего уроженца Краснодара Максима Асрияна, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, к восьми годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

В Сахалинской области 26 декабря вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона. На скамье подсудимых оказался житель Сахалина 1980 года рождения. За госизмену и подготовку диверсии Сахалинский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

В Сыктывкаре 12 декабря суд вынес приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей. Также его лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года.