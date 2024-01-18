Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Суд приговорил Максима Асрияна, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, к восьми годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и покушению на теракт, сообщает 18 января объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Первые 2,5 года Асриян проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК (покушение на теракт) и ч. 1 ст. 275 УК (госизмена).

Как передавало ИА Регнум, 26-летний уроженец Краснодара Максим Асриян, который до августа 2022 года работал медбратом в «красной» зоне больницы, а затем в поликлинике на севере Петербурга, после начала частичной мобилизации решил поджечь военкомат во Фрунзенском районе Петербурга. Для этого в ночь на 1 октября того же года он проник на территорию учреждения, но реализовывать задуманное не стал, так как заметил автомобиль Росгвардии.

23 ноября 2023 года ноября в Перми задержали 72-летнего руководителя ансамбля одного из городских дворцов культуры при попытке поджечь здание военкомата. По информации правоохранителей, мужчина бросил в здание бутылку с зажжённым фитилём. Бутылка отскочила и упала в снег. Пенсионер сообщил, что действовал по указанию неизвестных, позвонивших ему на телефон и представившихся сотрудниками полиции. Против него возбудили уголовное дело о теракте