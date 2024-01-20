Вашингтон, 20 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли не будет выбрана вице-президентом США, поскольку «не сможет иметь дело» с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Конкорде, его слова приводит Bloomberg.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли

«Она (Хейли) не будет выбрана вице-президентом. Она недостаточно жесткая. Она недостаточно умна. И её недостаточно уважали, она не сможет иметь дело с Си. Она не сможет иметь дело с Путиным и Ким Чен Ыном», — заявил он.

При этом деятельность Хейли на посту посла в ООН была «в порядке», заключил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли поздравила экс-президента США Дональда Трампа с победой на первичных выборах в штате Айова.

Она также пообещала в случаего своего избрания помиловать бывшего президента США Дональда Трампа, если его признают виновным. Она высказала мнение о том, что осуждение Трампа и тюремный срок «ещё больше разделят страну». Возможность помилования экс-президента США она сочла «исцелением» для государства.