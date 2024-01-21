Кабул, 21 января, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Один из выживших при крушении самолёта в Афганистане смог добраться до ближайшего населённого пункта и жестами попросить о помощи, сообщил 21 января телеканал Afghanistan International со ссылкой на осведомлённые источники.

Pius Koller/Global Look Press

По этим данным, выжившему в авиакатастрофе удалось добраться до одного из сёл в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан.

Крушение самолёта произошло в отдалённом районе, на значительном расстоянии от административного центра провинции, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, частный самолёт Falcon 10, летевший из таиландской Патайи в Москву, 20 января потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

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Упавший самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда, сообщали в консульстве РФ в Бангкоке. Посольство России в Афганистане взаимодействует с властями страны по факту падения Falcon 10, проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным властей Афганистана, в результате крушения два человека погибли, а четверо, включая пилота, выжили. Агентства Reuters сообщало, что поисково-спасательная группа обнаружила самолёт. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа двух двигателей.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года. Мать Сывороткина подтвердила журналистам, что её сын жив.