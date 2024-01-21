Москва, 21 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Медбрат Игорь Сывороткин, находившийся в потерпевшем крушение самолёте Falcon 10, выжил в авиакатастрофе. Об этом 21 января сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на его мать Светлану.

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«Да, сказали, что жив», — рассказала она.

При этом женщина сообщила, что подробности ей пока неизвестны.

Как ранее передавало ИА Регнум, чиновники Афганистана утверждают, что два человека погибли и ещё четыре выжили в результате крушения самолёта Falcon 10 с россиянами на борту в Афганистане. Согласно сообщению агентства Reuters, поисково-спасательная группа обнаружила самолёт, пропавший с радаров вчера вечером 20 января, четыре человека, включая пилота, живы.

Частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из таиландской Паттайи.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.