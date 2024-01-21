Севастополь, 21 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ продолжает подло и цинично убивать мирных людей. Об этом он написал в Telegram-канале.

РИА Новости / Виктория Веленская

«Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей», — написал он.

Глава региона принёс глубокие соболезнования семьям погибших, главе ДНР Денису Пушилину. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Донецк, мы с тобой», — написал Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что, согласно данным на 14:30 мск, число погибших возросло до 25 человек, ещё 20 получили ранения. Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности ООН, в которых примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.