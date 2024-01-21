Сухум, 21 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Одной из причин возгорания в Национальной картинной галерее в Сухуми мог стать поджог. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Кадр из видео

В ведомстве отметили, что на данный момент осуществляется сбор первичного материала на месте пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

«По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03:30. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога», — сказано в сообщении МВД.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании Абхазской государственной картинной галереи уничтожил почти весь фонд, который там хранился.

По словам президента республики Бадра Гунба, пожарные смогли не допустить распространения огня на Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы, которые располагаются в непосредственной близости от сгоревшего здания.

Как заявил директор галереи Сурам Сакания, в результате пожара уничтожены более трёхсот работ Александра Чачба-Шервашидзе, а также картины Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и многих других. Всего в здании было более 4000 картин.

Картинная галерея в Абхазии располагалась на втором этаже двухэтажного старинного здания в центре Сухума. С 1963 года там собирались работы знаменитых советских художников.

В МЧС республики уточнили, что возгорание началось около 4:00 утра. К ликвидации пожара было привлечено более десяти пожарных расчётов. Возгорание удалось локализовать к 07:00 утрам.