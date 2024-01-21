Гагра, Абхазия, 21 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Пожар в здании Абхазской государственной картинной галереи уничтожил почти весь фонд, который там хранился. Об этом 21 января сообщил вице-президент республики Бадра Гунба.

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«Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьёзные потери для нашей культуры», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, пожарные смогли не допустить распространения огня на Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы, которые располагаются в непосредственной близости от сгоревшего здания.

Как заявил директор галереи Сурам Сакания, в результате пожара уничтожены более трёхсот работ Александра Чачба-Шервашидзе, а также картины Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и многих других. Всего в здании было более 4000 картин.

Картинная галерея в Абхазии располагалась на втором этаже двухэтажного старинного здания в центре Сухума. С 1963 года там собирались работы знаменитых советских художников.

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Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме тысячи картин сгорели в Национальной картинной галерее. В МЧС республики уточнили, что возгорание началось около 4:00 утра. К ликвидации пожара было привлечено более десяти пожарных расчётов. Возгорание удалось локализовать к 07:00 утра.