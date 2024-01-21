Вильнюс, 21 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны, заявил 21 января президент республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе.

«В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, и запасы на наших складах существенно уменьшились. Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами», — сказала Науседа, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объёму валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

«Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, Науседа ранее заявлял, что западные общества, вероятно, устали от конфликта на Украине, но Россия ни в коем случае не должна одержать победу. Он признал также, что часть вины за неудачи украинских войск лежит на союзниках Киева. Они приняли «хорошие решения» в поддержку Украины, но исполняют их очень медленно, пояснил он.

По мнению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, Украина не достигла результата, на который рассчитывали страны Запада.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявлял, что вопрос с финансированием национальной обороны можно решить за счёт денежных средств жителей республики, которые они дадут властям в кредит.