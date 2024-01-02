Рига, 2 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Украина не достигла результата, на который рассчитывали страны Запада, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — сказала она в интервью LRT.

Это означает, добавила она, что западным странам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться «не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева».

По её мнению, 2025 год будет трудным с военной и политической точек зрения.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.