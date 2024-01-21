Киев, 21 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым», передаёт украинское издание «Страна. ua».

Mykola Tys/Global Look Press

По его словам, мобилизация — это «вопрос справедливости», поскольку тех, кто служит в армии, нужна замена. Если не хватает профессиональных, натренированных людей, то военным нужно дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить её, добавил Зеленский.

Также он заявил, что мобилизуемый должен знать, куда он идёт и насколько его подготовят.

Как передавало ИА Регнум, всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну. В сентябре 2023 года в Раду был внесён законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных.

В ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он. Его жена рассказала изданию, что количество российских военных на линии боевого столкновения «не иссякает», в отличие от украинской армии.

В декабре 2023 года глава киевского режима заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий отмену срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы, а также другие меры.

Законопроект вызвал негодование среди украинцев. Среди прочего проект предусматривает снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин. Он был отправлен на доработку.