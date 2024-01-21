Москва, 21 января, 2024, 04:25 — ИА Регнум. В России из перечня работающих граждан могут исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Согласно предложению Министерства труда и социальной защиты РФ, в этом случае индексация получаемых ими страховых выплат будет производиться в общем порядке, сообщили 21 января «Известия».

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Согласно поправкам, пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Кроме того, они смогут претендовать на получение пособий по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

В Минтруде уточнили, что новшества разработаны для того, чтобы самозанятые пенсионеры не выбирали между повышением своей пенсии в будущем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией уже получаемой ими выплаты.

Законопроект находится на стадии межведомственного согласования, затем его рассмотрят депутаты Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 1 декабря 2023 года, численность самозанятых россиян увеличилась за год на 2,5 млн (1,4 раза) и превысила 9 млн человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье и ещё нескольких регионах, постепенно он распространился на все регионы. Воспользоваться им могут россияне, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наёмных работников. Налоговая ставка составляет 4% от полученного дохода от физлиц и 6% от ИП и юрлиц.