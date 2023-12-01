Москва, 1 декабря, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Количество самозанятых россиян превысило 9 млн человек. Как стало известно 1 декабря, число увеличилось примерно на 2,5 млн (1,4 раза) и достигло 9,049 млн самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в конце 2022 года их было 6,56 млн.

Александр Кряжев/РИА Новости

За ноябрь самозанятым россиянам начислили 6,156 млрд рублей налогов (на 192,032 млн рублей больше, чем в октябре), при этом объём начисленных налогов вырос до 1,577 млрд рублей. Выручка самозанятых возросла в ноябре на 3,527 млрд рублей. Число сформированных чеков поднялось на 1,279 млн и дошло в общем до 57,33 млн штук.

Наиболее распространены у самозанятых услуги ремонта, автоперевозки, работы в IT-сфере и области красоты. Автоперевозки ранее занимали первое место, но уступили ремонтным работам в апреле и с того момента не возвращались на прошлое место. Наибольшее количество самозанятых зарегистрировано в Москве (1,537 млн), Подмосковье (638,4 тыс.) и Санкт-Петербурге (592 887).

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье и ещё нескольких регионах, с 2020 года распространился ещё больше, с 1 июля — на все регионы. Воспользоваться им могут россияне, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наёмных работников. Налоговая ставка составляет 4% от полученного дохода для физлиц и 6% для ИП и юрлиц.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме допустили ликвидацию всех индивидуальных предпринимателей к 2029 году. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил 30 ноября, что в указанном году закончится эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых, в связи с чем положение нынешних ИП может измениться и им придётся выбирать какую-то другую форму налогообложения. По его мнению, как юридическая форма ИП было более актуально в 90-е годы.

В свою очередь, в беседе с ИА Регнум завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов заявил, что формат ИП в России — это идеальная промежуточная фаза для тех бизнесменов, которые уже переросли самозанятость, но пока не готовы регистрироваться как юридическое лицо. Завьялов напомнил, что ИП была и остаётся одной из самых удобных форм ведения деятельности, так как в момент появления позволила отбелить стихийное предпринимательство, а институт ИП стал оптимальной формой для малого бизнеса и по причине более низкой налоговой нагрузки, и по причине простоты ведения отчётности и управления.