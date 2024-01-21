Пхеньян, 21 января, 2024, 03:52 — ИА Регнум. МИД и руководство КНДР ждут визита российского президента Владимира Путина, отмечая, что он для корейского народа — самый близкий друг. Об этом говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

В тексте сказано, что КНДР готова тепло принять президента РФ, если он примет решение посетить их страну.

«Правительство КНДР будет горячо приветствовать президента Путина и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», — подчеркнули в МИД КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов.

В ходе переговоров была подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе Корейского полуострова, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов, добавили в российском МИД.

16 января Лавров и Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Позднее их принял Владимир Путин. Министры проинформировали его о достигнутых договорённостях.