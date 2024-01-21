Берлин, 21 января, 2024, 03:39 — ИА Регнум. На улицы городов Германии 20 января вышли более 144 тыс. человек на акции протеста. Люди выступили против правоэкстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщила немецкая газета Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По информации полиции 35 тыс. человек митинговали в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тыс. немцев участвовали в демонстрации в Карлсруэ, 16 тыс. — в Галле, 12 тыс. протестующих собралось в Касселе, 10 тыс. — в Ульме, по 5 тыс. в Кобленце, во Фрайбурге и 6 тыс. в Эрфурте.

Отмечается, что акции прошли и в менее крупных германских городах.

Как сообщало ИА Регнум, немецкому правительству нужно изучить вопрос о признании партии «Альтернатива для Германии» экстремистской и рассмотреть возможность её запрета, заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе.

8 декабря в Саксонии отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистским. Отмечалось, что это третья федеральная земля, где в отношении партии принимается подобная мера. Сообщалось, что проводившаяся несколько лет юридическая экспертиза показала, будто партия «несомненно» преследует антиконституционные цели.

В конце ноября правая партия АдГ призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.