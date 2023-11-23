Берлин, 23 ноября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Об этом 23 ноября говорится на странице партии в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.

«Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к нему, но ко всему правительству. У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!» — говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, правящая коалиция в Германии продолжила терять поддержку населения, показал опрос института Insa. Только 35% респондентов выразили готовность отдать голос за входящие в правящую коалицию партии — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), партию «Зелёных» и Свободную демократическую партию (СвДП). Уровень поддержки партии «Альтернатива для Германии» составил 21%.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.

Согласно исследованию Института демоскопии Алленсбах, 50% немцев считают, что через 10–15 лет ФРГ перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году так считали всего 30%.