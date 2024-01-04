Берлин, 4 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Немецкому правительству нужно изучить вопрос о признании правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской и рассмотреть возможность её запрета, заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе в интервью газете Tagespiegel.

IMAGO/Jacob Schršter/Global Look Press

«Процесс запрета занимает много времени, возможно, многие годы, и АдГ будет активно использовать это в пропаганде и позиционировать себя как жертву», — сказал Тирзе.

Он отметил, что будет добиваться запрета партии на федеральном уровне, и призвал кабинет министров начать подготовку к соответствующей процедуре.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря в Саксонии отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистским. Отмечалось, что это третья федеральная земля, где в отношении партии принимается подобная мера. Сообщалось, что проводившаяся несколько лет юридическая экспертиза показала, будто партия «несомненно» преследует антиконституционные цели.

Уточнялось, что принятое решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия «подозревается в экстремизме», что считается более низкой угрозой.

В конце ноября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.