Берлин, 8 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Саксонии отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистским. Об этом сообщает издание Die Welt, ссылаясь на ведомство по охране конституции ФРГ.

Afd.de

Отмечается, что это третья федеральная земля, где в отношении партии принимается подобная мера.

«После Тюрингии и Саксонии-Анхальт теперь и в Саксонии АдГ расценивается Федеральным ведомством по защите конституции правоэкстремистской», — цитирует издание слова представителя ведомства.

Отмечается, что проводившаяся несколько лет юридическая экспертиза показала, будто партия «несомненно» преследует антиконституционные цели.

Уточняется, что принятое решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия «подозревается в экстремизме», что считается более низкой угрозой.

Как передавало ИА Регнум, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов.

Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.