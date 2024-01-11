Перехваченный в Тульской области дрон не нанёс разрушений
Тула, 11 января, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Перехваченный в Тульской области украинский беспилотник не нанёс никаких разрушений, сообщили 11 января в пресс-службе министерства по региональной безопасности.
Ведомство прокомментировало перехват российскими дежурными силами ПВО беспилотника ВСУ над территорией Тульской области, отметив, что это произошло вдали от населённых пунктов.
«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что организовано реагирование всех служб области.
Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО перехватили беспилотники самолётного типа ВСУ над Тульской, Ростовской и Калужской областями. Попытку атаки ВСУ осуществили в 4:30 мск, сообщило Минобороны.
Глава Воронежской области Александр Гусев утром 11 января сообщил об упавшем на территории региона украинском дроне. Ночью дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Люди не пострадали.