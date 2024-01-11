Тула, 11 января, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Перехваченный в Тульской области украинский беспилотник не нанёс никаких разрушений, сообщили 11 января в пресс-службе министерства по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство прокомментировало перехват российскими дежурными силами ПВО беспилотника ВСУ над территорией Тульской области, отметив, что это произошло вдали от населённых пунктов.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что организовано реагирование всех служб области.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО перехватили беспилотники самолётного типа ВСУ над Тульской, Ростовской и Калужской областями. Попытку атаки ВСУ осуществили в 4:30 мск, сообщило Минобороны.

Глава Воронежской области Александр Гусев утром 11 января сообщил об упавшем на территории региона украинском дроне. Ночью дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Люди не пострадали.