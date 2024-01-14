Нью-Йорк, США, 14 января, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившись заброшенной шайбой в ворота «Вашингтон Кэпиталз», достиг отметки в 400 очков в составе клуба в рамках Национальной хоккейной лиги.

Сидик из ПТУ

Панарин в матче против «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу на первой минуте первого периода, тем самым выведя свою команду вперёд. Таким образом, на данный момент на счету нападающего 400 очков (127 заброшенных шайб + 273 результативные передачи) в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогам 310 сыгранных матчей.

Российский нападающий занимает 19-ю позицию в списке лучших бомбардиров команды по показателю набранных очков и установил клубный рекорд, достигнув этой отметки за наименьшее количество игр.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в пресс-службе «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что форвард команды Александр Овечкин пропустит матч Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за повреждения, полученного в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Согласно заявлению главного тренера клуба Спенсера Карбери, россиянин был вынужден пропустить несколько командных тренировок.