Киров, 20 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Хозяева выброшенного из поезда и погибшего в Кировской области кота Твикса намерены обратиться в суд и прокуратуру и потребовать наказания за жестокое обращение с животным, сообщил 20 января хозяин кота Эдгар Гайфуллин.

Социальные сети Кот Твикс

«Я буду обращаться и в прокуратуру. Заявление (в суд. — Прим. ред.) будет подано на жестокое обращение с животными. Сделаем всё, чтобы виновные были наказаны», — сказал Гайфуллин в разговоре с «Известиями».

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл 11 января. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного подтвердили, что речь идёт именно об их коте.

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В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Кроме того, компания проведёт служебное расследование.