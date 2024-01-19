Москва, 19 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Авиация и средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили шесть ракет «Точка-у», 62 снаряда систем HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что авиация ВКС и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили шесть тактических ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 украинских дрона.

Конашенков уточнил, что с 13 по 19 января ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществлялось изготовление порохов, боеприпасов и разведывательно-ударных дронов, а также ремонт вооружения и техники. Кроме этого, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 19 января сообщили, что средства ПВО за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне спецоперации. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты в том числе около населённых пунктов Купянск, Таволжанка, Мирное Харьковской области, Лисичанск, Сватово, Белогоровка ЛНР, Верхнеторецкое, Майорск, Пески ДНР, Любимовка, Пшеничное Запорожской области, Новая Каховка, Чаплинка и Чонгар Херсонской области.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны РФ в течение суток были сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.