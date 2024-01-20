Вашингтон, 20 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Если киевский режим атакует Крымский полуостров, то Россия отреагирует на это нанесением ударов по всей территории Украины. Такое мнение высказал геополитический консультант и обозреватель Лукас Лейрос в статье порталу InfoBRICS.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Комментируя недавнее заявление бывшего Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава, который предложил Украине наносить удары по Крыму, чтобы Россия была вынуждена «переосмыслить свою позицию там», Лейрос отметил, что Россия в таком случае лишь увеличит количество ударов по стратегическим объектам на украинской территории.

«Военная доктрина Москвы устанавливает артиллерию в качестве основного фактора в боевом сценарии. На каждую украинскую попытку эскалации боевых действий россияне отвечают тяжёлой артиллерией, нейтрализуя военные объекты, критическую инфраструктуру и вражеские центры принятия решений», — пояснил Лейрос.

Киев столкнулся с тупиком на фронте, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, отметил он, добавив, что у Украины нет альтернативы, кроме как пойти на переговоры на условиях России, что, в свою очередь, неприемлемо для НАТО.

«Кроме того, маловероятно, что Североатлантический альянс возобновит отправку дальнобойных вооружений в больших количествах в ближайшее время, поскольку США глубоко вовлечены в ближневосточный конфликт, что снижает их интерес к украинскому фронту», — резюмировал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, комментируя заявления экс-главкома НАТО Бридлава, заявил, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции.

Вместе с тем заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус отметил, что США в своих угрозах не стоит забывать, что Республика Крым является частью ядерной державы.

Таким образом он прокомментировал высказывание бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Ходжеса, который назвал Крым «решающей территорией», отметив, что тот, кто её контролирует, выиграет в конфликте.

Такого рода разговоры по поводу Крыма являются очередной попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также желанием отвлечь и замылить глаза украинскому народу, оправдать затраты и предстоящие расходы на вооружение и военную помощь. Это бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения, добавил спикер.