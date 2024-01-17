Симферополь, 17 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. США в своих угрозах не стоит забывать, что Республика Крым является частью ядерной державы, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Таким образом он прокомментировал высказывание бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Ходжеса, который назвал Крым «решающей территорией», отметив, что тот, кто её контролирует, выиграет в конфликте.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В США в своём плане, как всегда, упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано», — напомнил Шонус в беседе с «РИА Новости».

Такого рода разговоры по поводу Крыма являются очередной попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также желанием отвлечь и замылить глаза украинскому народу, оправдать затраты и предстоящие расходы на вооружение и военную помощь. Это бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения, добавил спикер.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего бойца морской пехоты США Брайана Берлетика, украинское руководство попытается оправдать повальную мобилизацию в стране необходимостью провести операцию против Крыма. Этой же идеей Киев хочет убедить Запад в необходимости продолжать военную и финансовую поддержку ВСУ. При этом Берлетик считает, что в обозримом будущем изолировать Крым от России не получится. У ВСУ так и не вышло вывести из строя ни один из портов на полуострове, несмотря на попытки Украины атаковать регион при помощи ракет и беспилотников.

По словам представителя Крымской межнациональной миссии, крымско-татарского общественного деятеля Заура Смирнова, заявление киевских властей о якобы наличии «наработок» по захвату полуострова — сплошная утопия. Всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт, с этим не желают мириться только киевские чиновники, сказал он.

Республика Крым вошла в состав РФ в 2014 году в результате референдума, прошедшего 16 марта. На нём вхождение в состав России поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Межгосударственный договор о воссоединении подписали 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.