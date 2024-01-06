Москва, 6 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 6 января в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. По докладам авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. Артиллеристы поражают цели на расстоянии около 15 км. На их счету не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий.

Также военное ведомство опубликовало видео ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. По координатам авиационного наводчика лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.