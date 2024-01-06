Минобороны показало кадры ударов экипажей Су-25 по опорным пунктам ВСУ
Москва, 6 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 6 января в Telegram-канале военного ведомства.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. По докладам авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.
Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. Артиллеристы поражают цели на расстоянии около 15 км. На их счету не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий.
Также военное ведомство опубликовало видео ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. По координатам авиационного наводчика лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.