Москва, 19 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Певица Анна Асти (настоящая фамилия — Дзюба), одна из участниц «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, столкнулась с массовой отменой своих концертов, попыталась снизить цены на выступления, но в итоге улетела из России.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Все концерты Асти, запланированные на 2024 год, были перенесены как минимум на год. При этом до вечеринки в клубе «Мутабор» стоимость её выступления оценивалась в 10 млн рублей, а после неё была снижена в полтора раза, до 7 млн рублей, но новых предложений о проведении концертов певице так и не поступило.

В частности, организаторы отменили два концерта Асти, назначенные на новогодние праздники. Кроме того, выступление в Сочи было перенесено на год, на январь 2025 года. Также певица планировала в марте 2024 года провести гастрольный тур, но даты выступлений так и не были назначены.

Кроме того, кадры с Асти вырезали из новогоднего шоу ТНТ «Иван Васильевич меняет всё», а сервис «Кион» отменил премьеру её фильма-концерта «Путь Феникса». В январе 2024 года Асти вместе с мужем улетела из России на неопределённый срок.

Ранее группа общественников обратилась в Генпрокуратуру с требованием лишить Асти, уроженку украинского города Черкассы, российского гражданства за участие в «голой» вечеринке и пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Если дело о лишении Анны Асти российского гражданства дойдёт до суда, то придётся провести непростую культурологическую экспертизу, которая установит, соответствовала ли «голая» вечеринка культурным нормам России, подобных претендентов прежде, вероятно, не было, отмечал в беседе с ИА Регнум член Адвокатской палаты Москвы и Ассоциации юристов России Андрей Мишонов.

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были в том числе Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие. Позднее некоторые участники извинились за участие в мероприятии, однако кадры с их участием вырезали из новогодних телепрограмм, а концерты участников вечеринки были отменены или перенесены.

Участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них иные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил 16 января президент Владимир Путин.