Вашингтон, 20 января, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft, не имея доказательств, выдвинула обвинения в адрес России о якобы поддержке киберпреступников. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Утверждается, что 12 января сотрудники безопасности Microsoft обнаружили атаку на свои корпоративные системы.

«Корпорация идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как NOBELIUM», — говорится в официальном заявлении.

В Microsoft отметили, что, начиная с ноября 2023 года, злоумышленники пытались атаковать системы с использованием механизма распыления паролей для получения доступа к устаревшей непроизводственной учётной записи тестового клиента. Преступники таким образом смогли проникнуть в корпоративные учётные записи электронной почты членов высшего руководства и сотрудников компании, которые отвечают за кибербезопасность, юридические и другие задачи.

После этого в Microsoft активировали процесс реагирования для пресечения вредоносной деятельности, смягчения атаки и её остановки. В компании подчеркнули, что пока не имеют доказательств того, что злоумышленник завладел доступом к клиентской среде, исходному коду или системам искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Microsoft обвинила российских хакеров в атаках с фишинговыми приманками. В заявлении говорилось, что созданная группой российских хакеров компания Midnight Blizzard (NOBELIUM) использовала данные чуть менее 40 глобальных организаций.

В декабре 2023 года в Совбезе РФ сообщили, что несколько российских объектов подверглись кибератакам со стороны иностранных спецслужб. Ситуация в сфере информбезопасности называлась стабильно напряжённой. Наиболее опасные кибератаки зарубежные хакеры предпринимали в отношении российских объектов госуправления, энергетики, связи, образования и науки, транспорта, промышленности, а также банковской сферы.