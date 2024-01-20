Microsoft заявила о взломе учётных записей руководства хакерами из России
Вашингтон, 20 января, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft, не имея доказательств, выдвинула обвинения в адрес России о якобы поддержке киберпреступников. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании.
Утверждается, что 12 января сотрудники безопасности Microsoft обнаружили атаку на свои корпоративные системы.
«Корпорация идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как NOBELIUM», — говорится в официальном заявлении.
В Microsoft отметили, что, начиная с ноября 2023 года, злоумышленники пытались атаковать системы с использованием механизма распыления паролей для получения доступа к устаревшей непроизводственной учётной записи тестового клиента. Преступники таким образом смогли проникнуть в корпоративные учётные записи электронной почты членов высшего руководства и сотрудников компании, которые отвечают за кибербезопасность, юридические и другие задачи.
После этого в Microsoft активировали процесс реагирования для пресечения вредоносной деятельности, смягчения атаки и её остановки. В компании подчеркнули, что пока не имеют доказательств того, что злоумышленник завладел доступом к клиентской среде, исходному коду или системам искусственного интеллекта.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Microsoft обвинила российских хакеров в атаках с фишинговыми приманками. В заявлении говорилось, что созданная группой российских хакеров компания Midnight Blizzard (NOBELIUM) использовала данные чуть менее 40 глобальных организаций.
В декабре 2023 года в Совбезе РФ сообщили, что несколько российских объектов подверглись кибератакам со стороны иностранных спецслужб. Ситуация в сфере информбезопасности называлась стабильно напряжённой. Наиболее опасные кибератаки зарубежные хакеры предпринимали в отношении российских объектов госуправления, энергетики, связи, образования и науки, транспорта, промышленности, а также банковской сферы.