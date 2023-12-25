Москва, 25 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В течение года иностранные спецслужбы неоднократно пытались устроить кибератаки на российские ресурсы, сообщили 25 декабря в Совбезе России.

Известия/ Анна Селина

Участники заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности 25 декабря рассматривали вопрос о состоянии этой сферы в 2023 году и о мерах по её укреплению. Ситуацию в сфере информбезопасности на мероприятии назвали стабильно напряжённой.

«Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России», — сообщили в СБ России.

Уточняется, что наиболее опасные кибератаки зарубежные хакеры предприняли в отношении российских объектов госуправления, энергетики, связи, образования и науки, транспорта, промышленности, а также банковской сферы.

Нарушения функционирования российских информресурсов удалось предотвратить благодаря мерам, принятым уполномоченными госорганами и организациями. Межведомственная комиссия Совбеза выработала комплекс мер, направленных на укрепление информбезопасности страны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября замсекретаря Совбеза Олег Храмов рассказал, что США могут применить наступательное кибероружие против России из-за неудач ВСУ. Американские структуры могут попытаться нанести хакерскими атаками ущерб государственному и военному управлению, экономике России.

Советник главы Крыма Олег Крючков 29 ноября сообщил о хакерской атаке в отношении ряда крымских интернет-провайдеров. Также стало известно, что злоумышленники взломали ряд сервисов цифрового телевидения в Крыму.