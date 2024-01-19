Вашингтон, 19 января, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден 19 января успел подписать закон о временном продлении финансирования работы правительства до марта. Об этом сообщили в пресс-службе президента США.

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Отмечается, что президент своей подписью сумел избежать шатдауна, который реально грозил органам власти — работу приостановили бы минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.

При этом, документ не включает в себя финансирование украинской армии, которая в конце декабря получила от Вашингтона последний транш.

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,59 трлн, из них 886 млрд выделены на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости подготовиться к потенциальному правительственному шатдауну. Чтобы избежать шатдауна, лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе нужно было окончательно утвердить федеральный бюджет до 19 января.

В середине декабря конгрессмены ушли на зимние каникулы до 9 января, оставив нерешёнными ряд вопросов, в том числе финансирование Украины. Во время декабрьского визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский не смог уговорить американских законодателей предоставить Киеву $61 млрд.

Спикер палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 трлн долларов на весь 2024 финансовый год.