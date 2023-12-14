Вашингтон, 14 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Конгресс США ушёл до 9 января на зимние каникулы, оставив вопрос финансирования Украины без ответа. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в США так и не смог уговорить американских законодателей предоставить Киеву $61 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ещё до приезда Зеленского в США законодатели не могли прийти к согласию по поводу помощи Украине. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил радиоведущему Хью Хьютту, что он не намерен заставлять всех сидеть до Рождества, сложа руки. Джонсон рассказал, что просил лидеров демократов в Сенате прислать что-нибудь для работы, но они этого не сделали.

При этом некоторые законодатели в США возмущались тем, что Зеленский приезжает за деньгами американских налогоплательщиков.

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен 14 декабря написал в статье для Asia Times, что Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы убедить Зеленского заморозить конфликт. Он отметил, что американский генерал получил указания заставить ВСУ перейти к обороне, а правительство страны — заморозить конфликт как минимум до следующей весны.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с ИА Регнум заявил, что после пустого визита главы киевского режима в США у Киева остаётся только две возможности сохранить государство хоть в каком-то виде. Эксперт отметил, что совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена с Зеленским подтвердила отсутствие у Вашингтона чёткого плана по дальнейшей судьбе Украины.

Визит Зеленского в США состоялся 11–12 декабря. Он выступил в Конгрессе США с речью и провёл встречи с сенаторами от обеих партий. Член Сената Эрик Шмитт заявил 12 декабря, что слова главы киевского режима не привнесли какой-либо новой информации.