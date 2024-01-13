Вашингтон, 13 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости подготовиться к потенциальному правительственному шатдауну. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Спикер палаты представителей США Майк Джонсон

Такой сценарий вероятен из-за разногласий в Конгрессе по поводу финансирования.

Уведомления получили департаменты по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, а также департаменты транспорта и энергетики. В случае шатдауна тысячи федеральных служащих будут вынуждены работать без оплаты, а некоторые госуслуги остановят.

В такой ситуации административно-бюджетное управление США порекомендовало разработать планы, как ведомства будут действовать в случае перерыва в государственном финансировании.

Чтобы избежать шатдауна, лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе нужно окончательно утвердить федеральный бюджет до 19 января.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года конгрессмены США ушли на зимние каникулы до 9 января, оставив нерешёнными ряд вопросов, в том числе финансирования Украины. Во время декабрьского визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский не смог уговорить американских законодателей предоставить Киеву $61 млрд.

3 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США снова угрожает частичное прекращение финансирования правительства (шатдаун). По её словам, до этого момента осталось 16 дней, когда часть правительства не сможет продолжать работу.

Официальный представитель Белого дома добавила, что вместо выполнения своей работы республиканцы предпочли покинуть Вашингтон в середине декабря и вернуться к основной трудовой деятельности не раньше следующей недели.

2 января минфин США опубликовал данные, согласно которым госдолг страны впервые превысил $34 трлн. Три месяца назад этот показатель был на уровне 33 трлн. В течение 2023 года Белый дом неоднократно призывал Конгресс увеличить лимит задолженности.

Конгресс США 7 января согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом предполагаемый шатдаун. Как уточнил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, общий бюджет правительства страны составляет 1,590 трлн долларов.