Минск, 27 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Белоруссия я 1 февраля увеличит тариф на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Егор Еремов/РИА Новости Символ нефтепровода «Дружба» около города Гомель

«<…> Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтрансфнефть Дружба», по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь проиндексированы на 9%», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Индии в G20 Амитабх Кант в интервью ТАСС заявлял, Индия готова стать крупнейшим импортером российской нефти.