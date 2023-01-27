В Белоруссии увеличат тарифы на транзит нефти по своей территории
Минск, 27 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Белоруссия я 1 февраля увеличит тариф на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Егор Еремов/РИА Новости
Символ нефтепровода «Дружба» около города Гомель
«<…> Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтрансфнефть Дружба», по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь проиндексированы на 9%», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Индии в G20 Амитабх Кант в интервью ТАСС заявлял, Индия готова стать крупнейшим импортером российской нефти.