Минск, 21 августа, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Белоруссия продолжает сотрудничество с Россией — на данный момент согласовывается более десяти импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счёт средств российского кредита. О ходе реализации инвестпроектов рассказал вице-премьер республики Пётр Пархомчик.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отмечается, что в рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей.

«Дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время», — сказал Пархомчик журналистам на ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в направлении Минска.

Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко.

Рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%, в России прогноз по росту ВВП чуть ниже.

По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно».