Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия согласовывает с РФ ещё 12 импортозамещающих проектов в промышленности
Минск, 21 августа, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Белоруссия продолжает сотрудничество с Россией — на данный момент согласовывается более десяти импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счёт средств российского кредита. О ходе реализации инвестпроектов рассказал вице-премьер республики Пётр Пархомчик.
Отмечается, что в рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей.
«Дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время», — сказал Пархомчик журналистам на ТВ.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в направлении Минска.
Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко.
Рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%, в России прогноз по росту ВВП чуть ниже.
По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно».