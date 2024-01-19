Таллин, 19 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с Россией, заявили 19 января в министерстве обороны Эстонии.

Sgt. Timothy Hamlin/Global Look Press

«Страны Прибалтики договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», — сказано в сообщении на странице минобороны Эстонии в X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на данные разведки страны заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет для подготовки к тому, что Россия начнёт представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО. Каллас сказала, что если конфликт на Украине завершится соглашением о прекращении огня, то Эстония, Латвия и Литва окажутся наиболее уязвимой частью НАТО.

19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам, на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.

Днём ранее, 18 января, в НАТО заявили, что военный блок в ближайшие недели проведёт самые масштабные военные учения в истории, легенда которых будет имитировать начало третьей мировой войны.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО, а вот лидеры западных государств не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, и к границам России из США переброшены значительные силы. Россия соответствующим образом реагирует на все эти действия, добавил президент.