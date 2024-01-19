Хельсинки, 19 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Финляндии разработало законопроект, цель которого — не допустить продажу гражданских боеприпасов в Россию, сообщается 19 января на сайте ведомства.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель указанного законопроекта — предотвратить, в частности, экспорт комплектующих для патронов в РФ в соответствии с решением ЕС о санкциях.

Решение Совета Евросоюза от 2014 года запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 15 января министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство Финляндии планирует весной 2024 года полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью, а также расследовать сделки, заключённые ранее.

В октябре 2023 года власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Ранее Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России.

Москва рассматривает планы Финляндии по изъятию у россиян недвижимости как очередное намерение ущемить их права, поэтому не оставит такие действия без ответа, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.