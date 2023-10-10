Минск, 10 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. У России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска, заявил 10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Слава богу, что мы своё единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты (заявлений западных) должностных лиц оттуда — спокойно не будет», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.

Белорусский лидер уточнил, что об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, «казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит».

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 15 августа, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО весьма очевидна. Только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, отметил министр, подчеркнув, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ЯО в Белоруссии.

1 августа президент Лукашенко заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся.