Москва, 18 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия наладили сотрудничество в военно-технической сфере и совместную работу оборонно-промышленных комплексов, заявил 18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военных ведомств двух стран в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Шойгу

«Совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате», — добавил он.

Шойгу сообщил, что механизм совместного военного планирования двух стран обеспечивает эффективную деятельность региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО. Министр подчеркнул, что обстановка на границах Союзного государства обострилась из-за враждебной деятельности НАТО, поэтому России и Белоруссии как братским странам с общими ценностями особенно важно быть вместе.

Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик в августе сообщил, что в рамках Союзного государства действуют 17 инвестиционных проектов на общую сумму 127 млрд рублей. Он рассказал о планах запустить ещё 12 проектов на 37 млрд рублей.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Президент страны Александр Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.