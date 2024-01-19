Азов, Ростовская область, 19 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В городе Азов Ростовской области задержали 37-летнюю женщину и 40-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании их знакомой, которую они пригласили на «семейный праздник», сообщил 19 января источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, подозреваемые пригласили 40-летнюю подругу, чтобы «устроить праздник». Однако когда она вошла в их квартиру, хозяева закрыли дверь и не давали ей уйти. Её заперли в комнате, неоднократно насиловали и избивали.

Причём, уточняет источник телеканала, всё это происходило на глазах семилетней дочки хозяйки квартиры.

Пленницу отпустили только около часа ночи. Вскоре стало известно о задержании подозреваемых. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в октябре стало известно, что житель Приозёрского района Ленинградской области пытался сварить суп из убитого и расчленённого гостя. По версии следствия, 43-летний мужчина пришёл в гости к 54-летнему безработному местному жителю. Выпив, они поругались. Хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом, а потом решил расчленить тело.

В июле расчленённые останки были найдены в погребе частного дома в Челябинской области, хозяин которого на протяжении 14 лет держал в плену молодую женщину. Пленница, которой в июле удалось сбежать, рассказала, что женщину хозяин дома убил в 2011 году у неё на глазах.