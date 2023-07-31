Челябинск, 31 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Житель посёлка Смолино под Челябинском, который похитил и 14 лет держал в плену молодую женщину, совершил убийство с расчленением. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Кадр из видео. СК России Следователь у дома обвиняемого

Причастность подозреваемого к убийству установили в ходе расследования уголовного дела о похищении. В 2011 году мужчина убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе частного дома.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, житель Смолино Владимир Ч., по данным следствия, в 2009 году похитил в Челябинске 19-летнюю девушку, предложив ей выпить у него дома. Там он закрыл её в комнате, бил и насиловал, заставлял выполнять домашнюю работу. Сбежать пленница смогла, когда мужчину забрали в больницу на фоне обострения психического заболевания.