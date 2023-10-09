Приозерск, Ленинградская область, 9 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Житель Приозёрского района Ленинградской области пытался сварить суп из убитого и расчленённого гостя. Полицию вызвал его брат, сообщает 9 октября портал 78.ru.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Накануне утром в экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что его брат расчленил человека в посёлке Мичуринское. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире труп, а на плите — кастрюлю с бульоном.

«Позднее выяснилось, что в супе были фрагменты тела мужчины», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 43-летний мужчина пришёл в гости к 54-летнему безработному местному жителю. Выпив, они поругались. Хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом, а потом решил расчленить тело.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области. Подозреваемый помещён в СИЗО.

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