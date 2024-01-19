Москва, 19 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В Москве сугробы выросли на девять сантиметров и в 1,5 раза превышают норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что на ВДНХ высота снежного покрова составила 42 см, это в 1,5 раза больше нормы, на Балчуге — 41 см, Тушино — 48 см, МГУ — 43 см.

По его словам, в Подмосковье больше всего намело в Коломне, где не хватило буквально одного сантиметра до полуметровых сугробов.

Как передавало ИА Регнум, из-за сильного снегопада пробки на дорогах Москвы 18 января достигли девяти баллов из десяти возможных. Наибольшие трудности дорожного движения наблюдались в центре города, особенно на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах, а также на некоторых участках МКАД.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение о сильном снегопаде до утра 19 января. По данным главной метеостанции Москвы на ВДНХ, температура воздуха к вечеру 18 января составила минус 10,8 градуса.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что из-за снегопада городские службы будут переведены в режим повышенной готовности.