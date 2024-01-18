Москва, 18 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы 18 января из-за сильного снегопада достигли девяти баллов из десяти возможных. Информацию о ситуации на улицах столицы передаёт сервис «Яндекс. Пробки».

Михаил Воскресенский /РИА Новости

На сайте видно, что наибольшие трудности дорожного движения наблюдаются в центре города, особенно на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах, а также на некоторых участках МКАД.

Пробки зафиксированы на большинстве центральных улицах столицы. Движение затруднено на Кремлёвской, Пречистенской, Садовнической, Москворецкой, Софийской и других набережных.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение о сильном снегопаде до утра 19 января. По данным главной метеостанции Москвы на ВДНХ, температура воздуха к вечеру 18 января составила минус 10,8 градуса. По прогнозу синоптиков, в ночь на 19 января температура составит минус 2 градуса, а в Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 7 градусов. Днём в столичном регионе ожидается снижение до 10–12 градусов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что из-за снегопада городские службы будут переведены в режим повышенной готовности.