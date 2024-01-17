Москва, 17 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Из-за снегопада, который ожидается 18–19 января в Москве, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА Регнум Москва, снег

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, — заявил он. — На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов». Заместитель мэра российской столицы рассказал, что, по прогнозам синоптиков, 18 и 19 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду.

«На дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров», — отметил Пётр Бирюков. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду и, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

«В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой», — рассказал заместитель мэра Москвы. По его словам, для ликвидации последствий снегопада будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки.

Бирюков отметил, что во время снегопада особое внимание будет уделено оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей организуют дежурство тягачей. После окончания снегопада начнется очистка зданий от снега и наледи, предупредил заместитель мэра Москвы.