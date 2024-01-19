Москва, 19 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Снейк заявил, что ВСУ кардинально изменили тактику. Об этом сообщает «РИА Новости».

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По словам бойца, до середины осени 2023 года ВСУ активно использовали кассетные боеприпасы.

«Сейчас гораздо реже», — приводит агентство слова Снейка, который добавил, что если раньше ВСУ использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, то теперь — только для обороны.

Боец уточнил, что российские войска разработали надёжный способ борьбы ними.

«Просто делаешь перекрытие в один слой брёвен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», — уточнил военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times сообщила о том, что эффективность применения украинскими военными кассетных боеприпасов, полученных Киевом от США, снижается. Командир одного из взводов ВСУ рассказал, что раньше этот вид оружия использовался для ударов по большим группам пехоты. По его утверждениям, теперь российские военные действуют более мелкими отрядами. Кроме того, украинский боец отметил, что ВСУ испытывают трудности с нанесением эффективных ударов из-за глубоких траншей, которые создаются Вооружёнными силами России.

В июне 2023 года военный эксперт Максим Тумбарцев в беседе с ИА Регнум рассказал, что кассетные боеприпасы, которые Вашингтон решил передать Украине, представляют собой снаряды, взрывающиеся над зоной поражения и выбрасывающие так называемые суббоеприпасы. Он уточнил, что речь идёт о минах, бомбах, шариках и различных поражающих элементах. Тумбарцев отметил, что применение кассетных боеприпасов также сопряжено с угрозой для мирного населения.

Украинская армия 5 января вновь выпустила кассетные снаряды натовского калибра 155 мм по Горловке. В 16:55 в центре зафиксировали обстрел со стороны ВСУ по направлению Дзержинск — Горловка (Никитовский район), всего выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм. Ещё три таких снаряда в этом же направлении ВСУ выпустили в 17:20.